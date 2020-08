Wachten op privacy instellingen... De auto die aan de Vliertstraat in brand vloog (foto: Bart Meesters/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Opnieuw twee autobranden in Vught, politie zoekt in de buurt naar brandstichter

Twee auto's zijn maandagavond in Vught kort na elkaar in brand gevlogen. De eerste melding kwam rond tien uur. Een auto aan de Vliertstraat in het centrum stond aan de voorkant in brand. Iets voor middernacht kwam de tweede melding. Dit keer was het raak aan de Kamillestraat in Vught-Zuid. Hier werd bij de auto een aanmaakblokje gevonden.

In beide gevallen bestaat het vermoeden van brandstichting. Na de tweede brand heeft de politie in de buurt nog gezocht naar de mogelijke dader of daders. De branden trokken behoorlijk wat bekijks.

Zondagochtend heel vroeg was het ook al raak in Vught. Toen gingen aan de Wolfsmelkstraat, in de buurt van de Kamillestraat, twee auto's in vlammen op.

In 2010 en 2011 gingen in Vught tientallen auto's in vlammen op. Alles werd toen in het werk gesteld een dader te vinden. Dit zonder resultaat.

