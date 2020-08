Militair gewond na aanrijding met ree op vliegbasis Gilze-Rijen

Een traumahelikopter landde ter ondersteuning op de vliegbasis (archieffoto: ANP / Sem van der Wal). vergroot

Een militair van de luchtmacht is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een ree op vliegbasis Gilze-Rijen. Het slachtoffer reed op een motor, zo laat het Defensie Helikopter Commando weten. "Onze collega is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht."

Hoe hij eraan toe is, kan een collega dinsdagochtend nog niet zeggen. "De trauma-arts is in de ambulance met hem meegegaan naar het ziekenhuis. Onze collega was toen stabiel, maar meer weten we nog niet", vertelt een woordvoerder.

De aanrijding gebeurde dinsdagochtend vroeg binnen de hekken van de vliegbasis, aan de zuidkant van het terrein. Rond zeven uur landde er een traumahelikopter op de vliegbasis.

Op de vliegbasis hebben ze vaker te maken met reeën. De dieren laten zich door de hekken niet tegenhouden.