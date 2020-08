Wie moet PSV in de basis zetten? Dit vinden Aad de Mos en Tommie van der Leegte

Wat is de ideale basiself van PSV? (foto: OrangePictures). vergroot

De strijd om een basisplaats is hevig bij PSV. Roger Schmidt moet een aantal lastige keuzes gaan maken voor de start van de competitie. Kiest hij voor jonge talenten die opvallen tijdens de voorbereiding of vertrouwt hij op de bekende namen? Aad de Mos en Tommie van der Leegte proberen Schmidt te helpen en formuleren hun beste elf bij PSV op dit moment.

De basis volgens Aad de Mos

Aad de Mos kiest allereerst voor Jeroen Zoet op doel. “Hij is voetballend beter en is aanwezig met coaching in het veld. Dat ziet Schmidt graag in een doelman. Unnerstall heeft dat minder.”

Verder kiest De Mos ook voor de jonge Jordan Teze centraal achterin. Hij verkiest hem boven Timo Baumgartl, die vorig jaar zomer nog voor zo’n 10 miljoen euro werd gekocht. “Teze is een jongen die zich heel snel en goed heeft ontwikkeld”, stelt De Mos. “Hij heeft heel veel potentie en zag er in de oefenwedstrijden goed uit. In de jeugd heb ik hem ook vaker zien spelen. Daar zit echt nog veel rek in.”

Volgens de voormalig oefenmeester moet PSV het op de geplaagde linksbackpositie dit jaar doen met Mauro Junior. "Daar is ook niks mis mee. In potentie kan Mauro net zo goed worden als Angeliño. Ik heb er tegen Vitesse nog speciaal op gelet. Die jongen kan nog heel veel groeien op die positie, maar hij doet het echt goed.” Volgens De Mos hoeft PSV dus niet de transfermarkt op voor een linksback. “Ik heb altijd gezegd dat de as van een elftal echt top moet zijn. Daar liggen de prioriteiten voor PSV.”

De Mos heeft in zijn basisopstelling geen plek voor Noni Madueke. De jonge Engelsman viel tot nu toe tijdens de voorbereiding op met goals en pijlsnelle acties. “Maar PSV moet voorzichtig zijn met hem. Hij is nog superjong en gaat echt wel zijn minuten pakken. Maar het lijkt mij beter om die jongen dit seizoen rustig te brengen. En laat hem maar concurreren met Malen, Lammers, Gakpo en Ihattaren. Daar wordt het team uiteindelijk alleen maar beter van.”

De basis volgens Tommie van der Leegte

De ideale opstelling van Tommie van der Leegte komt grotendeels overeen met die van De Mos. Ook Van der Leegte kiest voor Jeroen Zoet op doel en Jordan Teze en Mauro Junior achterin. Al vindt Van der Leegte dat PSV nog zeker wel een centrale verdediger nodig heeft. "Ik ben niet zo'n fan van Timo Baumgartl. En Teze maakt een goede indruk op mij, maar die komt pas net kijken, dus PSV heeft daar nog een kwaliteitsinjectie nodig."

Op het middenveld kiest de oud-middenvelder voor Jorrit Hendrix en Ryan Thomas. "Zeker de laatste is voetballend heel goed. En dat is zeer prettig op die positie voor de verdediging. Thomas is een verbindingsspeler en samen met Hendrix, die meer een stofzuiger is, maakt dat de balans goed op het middenveld."

Ook Mohamed Ihattaren krijgt een basisplaats bij Van der Leegte. "Natuurlijk. Daar bestaat bij mij geen twijfel over. Die jongen is een natuurtalent. Hij heeft nog niet z'n beste voorbereiding gedraaid, maar dat talent komt snel weer bovendrijven. Ik denk dat hij een spelbepaler gaat worden dit seizoen bij PSV."

Waar De Mos het nog niet aandurft om de 18-jarige Noni Madueke een kans in de basis te geven, doet Van der Leegte dat wel. "Madueke is snel en doelgericht. En hij kan ook nog eens een man uitspelen. Hij brengt creativiteit en explosiviteit met zich mee en dat heeft PSV nodig. Leeftijd maakt voor mij niets uit. Hij laat het echt zien deze voorbereiding, dus van mij zou hij de kans krijgen om het ook in de grotere wedstrijden te laten zien."

