Man in auto gesleurd en gedwongen geld te pinnen: twee arrestaties

De politie heeft twee mannen gearresteerd die worden verdacht van afpersing en vrijheidsberoving in Tilburg. In juli zouden de mannen een 24-jarige Tilburger in een auto hebben gesleurd en gedwongen om geld voor hun te pinnen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De man fietste rond drie uur 's nachts op de Baden Powelllaan in Tilburg toen hij door een groep van vier mannen werd tegengehouden. Hij werd geschopt en geslagen door de groep overvallers en ze dwongen hem een auto in te stappen.

Volgens het slachtoffer maakte de auto flink wat kilometers. Nadat de groep met zijn pas had gepind, werd hij uit de auto gezet. Hij bleek in België te zijn en stuitte na een poosje op een politiewagen. De agenten namen de man meteen mee en brachten hem naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had door alle klappen een aantal botbreuken in zijn gezicht.

Aanhouding

Dinsdagochtend hield een onderzoeksteam van de politie twee verdachten aan. Het gaat om een 20-jarige man uit Tilburg en een 23-jarige man uit Boxtel. Ook heeft de politie nog twee verdachten in het vizier en roept hen op zich te melden.