Man bekneld in auto bij ongeluk in Diessen

Een man is gewond geraakt toen hij met zijn auto over de kop sloeg op de Biestsedijk in Diessen. De brandweer moest de beknelde man uit de auto te krijgen. Hij is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op een weg die dwars door een bos loopt. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de auto eindigde ondersteboven naast de weg.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de man werd uiteindelijk met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een omstander was de weg een uur afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen.

