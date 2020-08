DHL-bus vol met pakketjes uitgebrand langs de A17

Foto: Christian Traets / SQ Vision Foto: Christian Traets / SQ Vision Foto: Christian Traets / SQ Vision Foto: Christian Traets / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Christian Traets / SQ Vision

Mensen in West-Brabant die dinsdag een pakketje van DHL verwachten, kunnen bedrogen uitkomen. Op een parkeerplaats bij een tankstation aan de A17 bij Klundert is dinsdagochtend namelijk een bestelbusje van DHL uitgebrand. Veel pakketjes die in het busje lagen, raakten door de brand beschadigd.

Sandra Kagie Geschreven door

De bestuurder van de bus kwam volgens omstanders met de schrik vrij. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De melding van de autobrand bij het tankstation kwam rond tien uur dinsdagochtend.

Tijdens de bluswerkzaamheden was de parkeerplaats afgesloten voor het verkeer. De bus is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Een ander bedrijf zal de beschadigde pakket afvoeren.

