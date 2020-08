Man gooit strijkplank en trap naar achtervolgende agenten

Een 46-jarige man uit Werkendam heeft zich flink verzet toen de politie hem wilden aanhouden. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin heeft mishandeld. Toen de politie voor de deur stond, sprintte hij weg en gooide met spullen naar de agenten.

De politie trok vrijdag naar het huis van de man in Werkendam. Toen agenten hem wilden aanhouden, rende de man de tuin in. Ze gingen achter de verdachte aan en tijdens zijn vlucht slingerde hij een trap en strijkplank in hun richting.