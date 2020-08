Geen bier tijdens de introductieweek: 'En anders knippen we je polsbandje af'

Studenten op de Campus Market op de TU/e. vergroot

De introductieweek voor nieuwe studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven begon maandag online, maar dinsdag konden ze elkaar in levenden lijve ontmoeten op de campus in Eindhoven. Als coronamaatregel is alleen alcoholvrij bier toegestaan. Daarna even naar Stratumseind voor een drankje zit er niet in: wie wordt betrapt, is de rest van de week niet meer welkom.

Siem Beeks van de introductiecommissie geeft uitleg: "Als wij op Stratumseind controleren en we komen daar studenten tegen, dan wordt hun polsbandje afgeknipt en dan mogen ze de rest van de introductieweek niet meer meedoen."

In Eindhoven worden deze week als eerste stad in Brabant nieuwe studenten verwelkomd. Dinsdag werd op het universiteitsterrein de Campus Market gehouden. Studenten spelen – op afstand – spelletjes met elkaar en leren zo toch hun nieuwe studiegenoten kennen. Met een alcoholvrij biertje in de hand, maar dat lijkt ze niet uit te maken. “We maken er het beste van”, zegt student Joost.

Zo ziet de aangepaste introductie eruit:

Hoewel er door de coronacrisis nog veel onduidelijk is, lijkt dat veel studenten niet tegen te houden om zich in te schrijven voor studentenverenigingen. Op de Campus Market van de TU/e zijn drie Eindhovense studentenverenigingen aanwezig: SSRE, Demos en het Eindhovens Studenten Corps (ESC). Die hopen deze week nog wat extra nieuwe studenten te werven.

“We hebben dit jaar voor het eerst online inschrijvingen en zien dat best veel mensen zich daar aanmelden, maar het loopt niet zo storm als andere jaren”, vertelt Guus van het ESC. Ook bij SSRE hebben zich tot nu toe minder studenten ingeschreven. “Maar dat gaan we deze week helemaal goedmaken. Dit is ons moment om te shinen als vereniging”, zegt Kees van SSRE.

“We hebben al best van inschrijvingen, maar intro is altijd de echte klapper. We doen vandaag ons best om iedereen te overtuigen van wat voor leuke studentenvereniging wij zijn”, vertelt Niki van Demos.

Studenten ontmoeten elkaar dinsdag fysiek op het terrein van de TU/e.

In de rest van Brabant zien sommige verenigingen het aantal aanmeldingen juist stijgen. Zo meldden zich bij Sint Olof in Tilburg 210 nieuwe studenten, terwijl dit er normaal gesproken zo’n 150 zijn.

Bij studentenverenigingen Animoso in Den Bosch hebben zich 35 mensen aangemeld, tegenover 20 vorig jaar. Bij Ichthus in Den Bosch is het aantal gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren. En bij Maximus in Breda hebben zich tot nu toe ook meer studenten aangemeld. “We hebben nu negen aanmeldingen, vorig jaar rond deze tijd waren dat er twee”, zegt Loes de Greeff van Maximus.

De oorzaak van de toename is niet helemaal duidelijk. “Ik denk doordat middelbare scholieren door de coronacrisis de afgelopen tijd niets hebben kunnen doen. Geen gala, geen eindexamenreis, geen stunt. Ze zoeken nu misschien een uitlaatklep en een manier om contacten op te bouwen”, zegt Quintin Reisenberger van Animoso.

Bij veel studentenverenigingen gaan de inschrijvingen pas vanaf deze weken open, dus daar is nog niets duidelijk over een eventuele toename.