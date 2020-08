Jan verhuisde naar het Gripshuis en wilde alles weten over zijn beroemde bewoner

Peter van Lent en Jan Hogema in de ban van Charles Joseph Grips. vergroot

Jan Hogema verhuisde twee jaar geleden naar het Gripshuis in hartje Vught. Nieuwsgierig naar de achtergrond van het huis ging hij googelen wie die Grips eigenlijk was. Hij ging op onderzoek uit en kwam al snel tot de conclusie dat 'de oude meester' niet vergeten mocht worden.

Dat onderzoek deed hij samen met vriend en historicus Peter van Lent. Het heeft uiteindelijk geleid tot een boek, een documentaire, een website en een expositie over het werk en het leven van de Brabantse kunstschilder Charles Joseph Grips.

Jan vertelt: "Ik vond op internet tal van plaatjes en vond het erg mooi wat ik zag. Hoe meer ik over hem te weten kwam, hoe meer ik me kon voorstellen hoe hij in dit huis geleefd heeft." Peter vult aan: "Ik was ook meteen verkocht, want ook ik wist niet dat er zo'n bijzondere schilder in Vught geleefd en gewerkt heeft. We zijn meteen hard aan de slag gegaan en wilden zijn honderdste sterfjaar aangrijpen om zijn erfgoed vast te leggen."

"Met zijn schilderwerk onderhield hij zijn gezin met zes kinderen."

De schilder werd in 1825 in Grave geboren en overleed in 1920 op 94-jarige leeftijd in Vught. Hij liet een veelzijdig en indrukwekkend oeuvre na. Vooral de schilderijen die hij in zijn Brusselse tijd maakte werden zeer gewaardeerd. Ook is er nu nog werk van Grips in tal van musea, zoals het Noordbrabants museum in Den Bosch en het Rijksmuseum in Amsterdam terug te vinden.

Peter van Lent: "Hij werd in zijn tijd echt gezien als een schilder van internationale allure. Met zijn schilderwerk onderhield hij zijn gezin met zes kinderen. Ook wist hij wel hoe hij zijn werk aan de man moest brengen. Vooral in Amerika, waar ze gek waren op Nederlandse schilders."

"Bezoekers van de Petruskerk kijken met bewondering naar Grips' muurschilderingen."

De laatste veertig jaar van zijn leven bracht hij in Vught door. Behalve de vele portretten van Vughtenaren die hij maakte, is vooral zijn werk aan de Sint Petruskerk indrukwekkend. Op de muren en plafonds zijn nog steeds de religieuze werken van Grips te zien.

Barry Haen is gastvrouw in de Petruskerk: "Natuurlijk ken ik de schilder Grips. Ik merk ook altijd dat bezoekers van de Petruskerk met bewondering naar zijn muurschilderingen kijken. Ik vertel ook altijd bij de rondleidingen dat het grote dakraam in het Gripshuis destijds speciaal geplaatst is omdat hij in zijn atelier grote schilderijen maakte voor deze kerk. Zonder dat raam zouden ze zijn atelier niet uit kunnen."

Het Gripshuis in Vught. vergroot

Het boek is klaar en de expositie is vanaf 6 september te zien in de Petruskerk in Vught. Behalve werk van de schilder zal daar dan ook de documentaire over Charles Joseph Grips te zien zijn.

Enkele fragmenten uit de documentaire:

