Politie ‘uitgescholden en bijna aangereden’ door boze bestuurders na ongeluk in Eindhoven

Eindhovense politieagenten zijn verbolgen over hoe bestuurders zich dinsdag hebben gedragen na een ongeluk op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Nadat drie auto's op elkaar botsten, werden andere automobilisten boos, agressief en negeerden ze de stoplichten, schrijft de politie op Facebook.

Het ging om een ongeluk tussen drie auto’s waarbij geen gewonden vielen. De drie auto’s hadden dusdanig veel schade dat ze allemaal niet verder konden rijden. Daardoor blokkeerden de kapotte auto’s het kruispunt. Daar bleken veel bestuurders niet van gediend, schrijft de politie op Facebook.

Chaos

“Jullie kunnen je de chaos misschien wel voorstellen. Het laatste wat we konden gebruiken was dat de overige weggebruikers ons op alle mogelijke manieren voorbijgingen. Dit gebeurde met forse snelheden, rakelings langs ons af. Ook hadden de overige weggebruikers geen oog meer voor verkeerslichten of elkaar, enkel voor het ongeluk.”

“Om de veiligheid te kunnen waarborgen, besloten we een aantal rijbanen dicht te gooien. Vervolgens kregen we toch een hoop gezeik over ons heen. Boze bestuurders die het belachelijk vonden dat ze om moesten rijden. Bestuurders die zaten te tieren achter hun stuur van boosheid. De bocht expres ruim nemen zodat we bijna aangereden werden, je kunt het zo gek niet bedenken.”

‘Pijn’

“Uitgescholden worden terwijl we ons werk goed proberen uit te voeren, doet best pijn. We denken dat ons punt duidelijk is. Hou in het vervolg rekening met de hulpdiensten en respecteer onze beslissingen, aangezien we die niet voor niks nemen", aldus de politie.