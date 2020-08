Dringend advies om bezoek te beperken heeft enorme impact: ‘Al maanden geen sociale uitlaatklep'

Neuropsycholoog Erik Matser. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Het dringende advies om thuis voorlopig geen feestjes, borrels of andere bijeenkomsten te organiseren heeft 'veel meer impact dan je op het eerste oog zou verwachten'. Dat zei klinisch neuropsycholoog Erik Matser na afloop van de persconferentie in een extra uitzending van Brabant Nieuws. "Vier miljoen mensen staan mentaal op omvallen. We zijn van nature sociale wezens. We zitten in een snelkookpan en de rek van wat we kunnen hebben is eruit."

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge kondigden geen nieuwe maatregelen aan. Wel kwam het 'zeer dringende advies ' om thuis voorlopig geen feestjes of borrels te organiseren. Ontvang je toch mensen thuis, beperk dat aantal dan tot maximaal zes. Kinderen onder de 12 jaar oud vallen buiten dit advies.

'Dit is zwaar'

Matser: “Dit heeft een enorme impact. We hebben enorme problemen gezien bij het rouwen, het afscheid nemen van mensen. Nu moet je dat thuis opnieuw gaan beperken. Dit is enorm zwaar.”

De neuropsycholoog uit Helmond denkt dat de boodschap van Rutte en De Jonge mensen onder de 40 jaar oud niet bereikt. Als je jongeren wil bereiken, heb je rolmodellen nodig die in hun taal spreken. Laat bijvoorbeeld een besmette topvoetballer vertellen wat de gevolgen zijn van het virus. Dat je amper vijf meter kunt lopen."

Voor de coronacrisis hadden een miljoen Nederlanders het mentaal moeilijk. Dat is nu gestegen naar vier miljoen Nederlanders. "We raken als samenleving uit balans. We hebben al maanden lang geen emotionele uitlaatklep. Mensen weten niet of ze hun werk behouden. Dit is ontwrichtend. Bij de jeugd komt dit nog twee keer zo hard aan. Ik heb zelf drie jongvolwassenen. School is weggevallen, sport viel weg, je kan niet uit."

Levensbehoefte

De spanningen in de samenleving nemen toe, met rellen in bijvoorbeeld Utrecht en Den Haag als gevolg. "Dit is het grootste sociale experiment ooit", meent Matser. "Je wil graag met zijn allen iets delen, niet met zes mensen. We zijn groepsbeesten, we hebben elkaar nodig. Dat is een eerste levensbehoefte.

