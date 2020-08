Gewapende overval op cafetaria Alet in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... De cafetaria werd rond 10 uur overvallen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewapende overval op cafetaria in Eindhoven, dader vlucht op scooter

Cafetaria Alet aan de Donizettilaan in Eindhoven is dinsdagavond rond tien uur overvallen. Een man bedreigde twee mensen in de zaak, mogelijk met een vuurwapen.

Rebecca Seunis Geschreven door

De overvaller ging er vervolgens vandoor op een scooter. De man nam geld mee, maar hoeveel is nog onduidelijk.

Er raakte niemand gewond.

