NAC blaast nieuw leven in samenwerking met Manchester City, eerste aanwinst is binnen

NAC en Manchester City hebben hun samenwerking nieuw leven ingeblazen. Die leek doodgebloed, maar de nieuwe directeur Mattijs Manders heeft via 'een aantal goede gesprekken' de banden met de Engelse topclub opnieuw aangehaald. Het resultaat is meteen zichtbaar, want de Bredase ploeg NAC huurt dit seizoen de 18-jarige middenvelder Lewis Fiorini van Manchester City. Meedere versterkingen zullen volgen.

Ronald Strater Geschreven door

Het leek er lang op dat het samenwerkingsverband tussen NAC en Manchester City een stille dood was gestorven. Hoewel de samenwerking contractueel nog een jaar duurt, was er nauwelijks contact meer tussen beide clubs.

In Breda was er grote frustratie dat begeerde spelers niet naar NAC, maar naar andere Nederlandse clubs gingen. In Engeland keek men vol afkeur naar onrust en de vele wisselingen in de top bij de Bredase club.

"Ik denk dat we allebei inzien dat een goede samenwerking voor beide clubs interessant kan zijn."

"De relatie was niet zo goed de laatste tijd", bevestigt NAC-directeur Mattijs Manders. "Ik heb daar veel tijd aan besteed. Het is ook niet zomaar opgelost, die relatie is niet zomaar weer goed. Maar ik denk dat we allebei inzien dat een goede samenwerking voor beide partijen interessant kan zijn. Daar werken we nu aan."

"De samenwerking is heel belangrijk. Ze hebben heel veel kennis waar wij gebruik van kunnen maken. En laten we wel wezen, de laatste jaren hebben we ook regelmatig goede spelers van Manchester City gehad."

"Als je bovengemiddelde spelers kan aantrekken, is dat prima."

Ook de nieuwe trainer Maurice Steijn ziet heil in de samenwerking. Hij kan dit seizoen in ieder geval beschikken over de 18-jarige Lewis Fiorini van Manchester City. De middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van de Engelsen. Er zullen er zeer waarschijnlijk meer volgen.

"Wij hebben duidelijk aangegeven op welke posties wij spelers zoeken en of Manchester City ons daarbij wil helpen", zegt Steijn. "We hebben in beeld wat zij daar hebben rondlopen. Ik kan me nog een periode herinneren dat er prima spelers van City kwamen, zoals Angelino, Garcia en Mari. Als je meer dan bovengemiddelde spelers kan aantrekken, is het prima", stelt de trainer van NAC.

Maurice Steijn over de samenwerking:

De samenwerking tussen NAC en Manchester City gaat contractueel het laatste jaar in en lang leek het erop dat het hierna zou eindigen. Maar er bestaat nu weer een kans dat die toch wordt voortgezet.

"Het klinkt misschien raar, maar er zijn veel clubs die met NAC willen samenwerken."?

"Dat is zeker niet kansloos," zegt Manders hierover, "maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik denk dat dit jaar een hele goede graadmeter is of er een vervolg komt. We gaan op z'n minst proberen te kijken of we de samenwerking een vervolg kunnen geven. We kijken altijd naar samenwerkingspartners. En het klinkt misschien raar, maar er zijn veel clubs die met NAC willen samenwerken."?