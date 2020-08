Aanmaakblokjes gevonden na autobrand in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... In de Tholenstraat in Eindhoven brandde een auto uit (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Onrustige nacht met autobranden in Eindhoven en Waalre

Voor de brandweer was het een onrustige dinsdagnacht met twee autobranden in Eindhoven en Waalre. In de Tholenstraat in Eindhoven vloog kort na middernacht een geparkeerde auto in brand. Bij de voorbanden werden aanmaakblokjes gevonden.

Enkele uren later was het raak in de Raadhuisstraat in Waalre. Rond half vier kwam daar een melding binnen dat er een auto in brand stond. Zowel in Eindhoven als in Waalre had de brandweer het vuur snel onder controle. Ook werd voorkomen dat andere geparkeerde auto’s door het vuur werden beschadigd.

De politie gaat ervan uit dat beide branden zijn aangestoken. Beide verwoeste auto’s zijn door bergingsbedrijven afgevoerd.

Auto door brand verwoest in de Tholenstraat in Eindhoven (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

De uitgebrande auto in de Raadhuisstraat in Waalre (Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision)