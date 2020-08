Automobilist met slok op komt in sloot terecht, agent in burger verleent eerste hulp

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Een automobilist is dinsdagavond rond elf uur gewond geraakt bij een ongeluk in de Mgr. Zwijsenstraat in Haaren. De auto botste aan de rechterkant van de weg tegen een boom en kwam vervolgens aan de andere kant in een sloot terecht. Een tegenligger kon de auto maar net ontwijken.

In die auto zat een echtpaar dat samen met een agent in burger eerste hulp verleende aan de bestuurder. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Uit een blaastest bleek dat de bestuurder, die alleen in de auto zat, te veel alcohol had gedronken. Een bloedtest moet nog uitwijzen hoeveel alcohol de man in zijn bloed had. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot