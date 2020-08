Man (21) opgepakt voor overval op Kruidvat in Roosendaal

Een 21-jarige man uit Roosendaal is maandag aangehouden voor een overval op een Kruidvatfiliaal aan het Dijkcentrum in zijn woonplaats. Bij de overval op 4 december 2018 zou de Roosendaler een medewerkster met een mes hebben bedreigd, waarna hij er daarna met geld uit de kassa vandoor.

De dader was kort voor de overval al even in de winkel. Hij sprak toen met de medewerkster over een product. Hij zei dat hij er nog even over na moest denken en dat hij vijf minuten later weer terug zou komen. Dat deed de overvaller, met een mes.