'Een zege voor actievoerend Nederland', Farmers Defence Force viert feest na schrappen veevoerregel

Mark van den Oever (foto: Jan Peels). vergroot

Voorman van boerenactieclub Farmers Defence Force (FDF) Mark van den Oever uit Sint Hubert is blij: de omstreden veevoermaatregel gaat van tafel. "Wat mij betreft is het een feestdag. Het is een zege voor actievoerend Nederland."

Minister Carola Schouten wilde de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. Boeren voerden wekenlang actie om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Het voer zou slecht zijn voor de gezondheid van de dieren en de koeien zouden er minder melk door produceren.

"Het boerenverstand en de boerenacties hebben gewonnen van de Haagse flauwekul", reageert Van den Oever uitgelaten. Wat hem betreft moet de minister nu aftreden. "Ze heeft het complete draagvlak in de sector verloren. Ik denk dat ze over haar houdbaarheidsdatum heen is."

Ook LTO Nederland en boerenactiegroep Agractie reageren verheugd op het nieuws. "We staan klaar om de slingers op te hangen. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving", zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland.

Vervangende maatregelen

De stikstofuitstoot in Nederland moet omlaag, onder meer om ruimte te maken voor de bouw van huizen. De veevoermaatregel had voor een verlaging van de uitstoot moeten zorgen, maar uit een doorrekening van de Wageningen Universiteit zou blijken dat de maatregel weinig zin heeft.

Eerder werd de maximumsnelheid op de snelwegen overdag al overal verlaagd naar 100 kilometer per uur om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar in de landbouw, wat stikstof betreft de grootste vervuiler, bleven ingrijpende maatregelen tot nu toe uit. De minister zal nu met vervangende maatregelen moeten komen.

Feest in de wei

Ook FDF houdt er rekening mee dat er een andere maatregel wordt ingevoerd. "Maar voor nu zitten we wel te denken aan een feestje op korte termijn. In de open lucht op anderhalve meter afstand. We hebben genoeg ruimte in de wei", grapt hij.