41 bergingen opengebroken in appartementengebouwen in Oosterhout

Bewoners van twee appartementengebouwen aan de Nieuwe Bouwlingstraat in Oosterhout zijn woensdag slachtoffer geworden van een grootschalige diefstal. Maar liefst 41 bergingen werden opengebroken. Bij zeker 37 bergingen werden spullen meegenomen, waaronder fietsen. Twee mensen zijn aangehouden.

De diefstallen zijn 's ochtends ontdekt. De politie kreeg daarna een tip dat in de buurt een busje stond waarin fietsen werden gezet. Later stopten agenten de bus op de Rijksweg in Nieuwendijk.

Bus vol gestolen fietsen

Er stonden inderdaad meerdere fietsen in de bus. In ieder geval één daarvan kwam uit de bergingen in Oosterhout. De 50-jarige vrouw uit Nieuwendijk en de 43-jarige man uit Hoeven die in de bus zaten zijn aangehouden. Bij de vrouw thuis lagen ook nog allerlei gestolen spullen.