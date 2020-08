Matwé Middelkoop ondanks coronacrisis in New York voor US Open: 'Wel even wennen'

Matwé Middelkoop. vergroot

De coronapandemie in Amerika heeft Matwé Middelkoop uit Breda niet weerhouden om af te reizen naar New York. Hij doet eind deze maand met de Braziliaan Marcelo Demoliner mee in het dubbelspel van de US Open, de eerste Grand Slam in meer dan een half jaar. We stelden Middelkoop zes vragen over de terugkeer van het tennis.

Was het een moeilijke afweging om naar New York te reizen voor de US Open?

"Aan de ene kant denk je: laat maar afgelast worden, dan hoeven we ook niet de hele oversteek te maken met alle gevolgen van dien. Maar als ze het toernooi laten doorgaan, zijn er geld en punten te verdienen. Als concurrenten dan wel gaan, moet ik toch mijn positie waarborgen. Het was een lastige keuze, maar ik heb zes maanden thuis gezeten en uiteindelijk is het mijn werk en heb ik besloten om wel te gaan."

Het was vast niet een kwestie van vliegtuig in, paspoort laten zien en doorlopen?

"Ik was nog nooit zo zenuwachtig voor een vlucht. Normaal ben ik anderhalf uur van tevoren op Schiphol, nu vier uur. Ik had wel twintig pagina’s formulieren uitgeprint. In New York ben ik nog een uur ondervraagd over van alles, maar ik kwam er goed vanaf want ik hoorde dat andere spelers vier tot vijf uur zijn vastgehouden. Het was best spannend."

Zijn er veel maatregelen rond het toernooi?

"Ik kwam aan en ben meteen getest op corona. Daarna moest ik direct naar mijn hotelkamer totdat ik de uitslag had. Dat duurde 24 uur. Ik mocht mijn kamer niet uit en moest bijvoorbeeld eten bestellen dat dan voor de deur werd neergezet. De test was gelukkig negatief. Nu is het mondkapje op, de bus in en tennissen. Op het tennispark word je weer gecontroleerd. We hebben één groot hotel waar iedereen zit. Dat is de bubbel waarin ik de komende weken leef. "

Het tennissen zal ook wennen zijn, zonder publiek?

"Dat is voor mij niet best, want ik hou van publiek. Ik heb gehoord dat op de grote banen op de plekken waar normaal de genodigden van de spelers zitten, videoschermen komen met mensen die van thuis uit meekijken en supporten. Dat is mooi. "

En sportief?

"Deze US Open biedt zeker kansen. Om te beginnen doen er maar 32 koppels mee in plaats van 64. Dus Marcelo en ik hoeven een rondje minder te winnen om titel binnen te halen. Voor mij is dit het eerste toernooi sinds februari. Het zal even wennen zijn, maar ik heb hard getraind de laatste maanden."

Tot slot. Het zal toch niet gebeuren dat er zoveel afmeldingen zijn bij het individuele toernooi dat ze je nog vragen om mee te doen?

"Hahaha! Nee, zo erg is het niet. De toppers zijn er niet, maar er zijn genoeg singels. Helaas gaat die droom niet door. Het zou wel mooi zijn."

Wachten op privacy instellingen...