Bedrijven lijden erg onder advies om geen thuisfeestjes te houden: ‘Het regent afmeldingen’

Bij bedrijven die thuisfeestjes verzorgen lopen de agenda’s in rap tempo leeg. Dat melden verschillende Brabantse frietkarren, cateringbedrijven en andere leveranciers op particuliere feestjes. Tijdens de persconferentie dinsdagavond riep het kabinet op geen privéfeestjes meer te houden. Omroep Brabant deed een rondgang langs twaalf bedrijven, die allemaal aangaven direct de gevolgen van dat nieuwe corona-advies te ondervinden. Drie van hen doen hun verhaal.

Attractieverhuur Heesbeen in Nuenen: ‘Tranen in m'n ogen’

Eigenaar Jeffrey Heesbeen staat in een grote volle loods met allerlei attracties, springkussens en attributen. Het bedrijf levert normaal op grote en kleine feestjes.

“Normaal zijn we in dit magazijn met 25 mensen druk aan het werk om alle vakantieparken en campings te voorzien van attracties. Maar door de coronacrisis hebben we iedereen moeten ontslaan. En nu vallen ook de thuisfeestjes weg. De tranen sprongen in mijn ogen toen ik het hoorde”, vertelt de eigenaar.

Voor dit weekend had Heesbeen acht evenementen in zijn agenda staan, voor de coronacrisis zouden dat er ruim dertig zijn geweest. “Al drie klanten hebben vanochtend afgebeld. Van de overige vijf klanten hebben er al drie gebeld dat ze overwogen te annuleren, wat bij ons kosteloos is.”

Heesbeen hoopt dat de situatie aan het einde van het jaar kantelt. “We draaien op dit moment nog maar twintig procent van onze normale omzet. Normaal zijn thuisfeestjes de krenten in de pap, nu is het onze core business. Door dit advies blijft er niets meer over voor ons. Het is oprecht niet best nu.”



Ralph’s BBQ in Eindhoven: ‘Ik zit met een vriezer vol vlees’

Ralph Verstappen (40) uit Eindhoven heeft een klein barbecuebedrijf. Hij bereidt vlees op feestjes en partijen. “Ik merk het verschil na gisteravond enorm, het regent afmeldingen”, zegt hij. “Echt meteen na de persconferentie had ik vier annuleringen. Een feestje voor 55 mensen, één voor 55, eentje voor negentien en een personeelsfeest voor een man of 25. Allemaal binnen een uur weg.”

Verstappen heeft nog een ander bedrijf, dus hij hoeft niet van zijn barbecuediensten te leven. “Maar goed, een deel van mijn inkomsten is in één klap verdwenen. De agenda is zo goed als leeg. Bovendien had ik al mijn inkopen al gedaan. Nu zit ik met een vriezer vol vlees waar ik niets mee kan. Ik denk dat ik vleespakketten aan ga bieden. Het enige wat onze sector nu nog kan doen is creatief zijn.”

Verstappen denkt dat andere cateraars het harder gaan voelen dan hij. “Er zijn een boel andere ondernemers die geen tweede bedrijf hebben zoals ik. Zij zitten nu met samengeknepen billen. Zeker de wat grotere jongens gaan hier heel erg veel last van krijgen.”

Frietkraam Frietje On Tour in Geldrop: ‘Een financiële strop’

Volgens frietkraameigenaar Jasper de Groot kwam het allemaal heel onverwacht dinsdagavond. “Ik zag het absoluut niet aankomen. Ik had verwacht dat de maatregelen zouden gelden voor de horeca, niet voor onze sector.” Sinds dinsdagavond is het een bloedbad in de mailbox van De Groot.

“Alle feestjes zijn massaal begonnen met annuleren. Direct na de persconferentie hebben we twintig annuleringen gehad en vandaag gaat het verder. Ik durf vandaag nog niet in mijn mail te kijken.” De Groot noemt het nieuwe advies dan ook ‘een financiële strop’. De agenda voor september zat volgens hem ‘bom- en bomvol’, vertelt hij.

“Het ging hoofdzakelijk om communies die eerder dit jaar verzet werden naar september. Het stroomt nu over met zulke afzeggingen. Dat komt hard binnen, want de evenementenbranche was vanwege corona al weggevallen. En nu verdwijnt de rest. Ik sta verder alleen nog af en toe met mijn kraam op een markt ergens.”