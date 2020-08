Automobilist eindigt op z'n kop in een maisveld langs de A58 bij Oirschot

Foto: Sander van Gils, SQ Vision. Foto: Sander van Gils, SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Sander van Gils, SQ Vision.

Op de A58 bij Oirschot is woensdagmiddag een automobilist van de weg geraakt en met zijn voertuig op z’n kop in een maisveld beland. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Eén rijstrook was enige tijd afgesloten met een flinke file tot gevolg. De weg is inmiddels weer vrij.