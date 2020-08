Belg (28) sterft na steekpartij op de Woenselse Markt in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Dode bij steekpartij in Eindhoven

Op de Woenselse Markt in Eindhoven is woensdagavond een man overleden na een steekpartij. Dat gebeurde bij Cafe Bar Enjoy. Het slachtoffer is een 28-jarige man uit Turnhout in België.

Degene die bij de steekpartij aan de politie meldde, zei dat het slachtoffer werd neergestoken na een ruzie met twee mannen. Die zijn op de vlucht geslagen. De politie weet nog niet zeker of het om één of twee daders gaat, maar is wel op zoek naar een licht getinte man in een lichtkleurige korte broek en een ontbloot bovenlijf.

Reanimatie

Een traumahelikopter landde voor medische ondersteuning. Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Woenselse Markt werd ruim afgezet en het publiek op grote afstand gehouden. Hulpverleners zetten schermen op zodat de vele omstanders niets zagen van de man die op straat lag.

