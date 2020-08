Grote brand verwoest loods van autobedrijf in Sterksel

De vlammenzee in Sterksel (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer met man en macht bezig (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Een deel van het verwoeste gebouw (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 De vlammenzee in Sterksel (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

De brandweer is woensdagnacht uren bezig geweest met het blussen van een grote brand bij autobedrijf Beenders aan de Vlaamseweg in Sterksel. Het vuur brak woensdagavond rond een uur of elf uit.

Op foto’s is te zien hoe enorme vlammen uit een grote loods slaan. Ook hangen er dikke rookwolken boven het gebouw. Na verloop van tijd stortte de loods in.

Brandweerlieden uit de wijde omtrek werden ingeschakeld om de vlammenzee te bestrijden.

Kijk hier naar beelden van de brand:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...