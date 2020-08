Foto: Dave Hendriks, SQ Vision. Foto: Dave Hendriks, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Dave Hendriks, SQ Vision.

Bij autobedrijf Beenders aan de Vlaamseweg in Sterksel is woensdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer is met onder meer een hoogwerker en twee bluswagens ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Op foto’s is te zien hoe enorme vlammen uit een grote loods slaan. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is niet bekend.

