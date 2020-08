Politie heeft verwarde man uit Macharen opgepakt

De man kwam zelf naar buiten en werd meegenomen door de politie (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

De politie heeft een verwarde man uit Macharen aangehouden. De man zat in een huis in de Caspar Boshartstraat en de politie was de hele ochtend bezig de man uit zijn huis te krijgen. Hij zou een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zijn. Uiteindelijk is hij zelf naar buiten gekomen.

Iemand heeft donderdagochtend een melding gemaakt bij de politie van verward gedrag. Wie die melding heeft gedaan, kan de politie niet zeggen. ''We maakten ons zorgen over de veiligheid van de man'', zegt een woordvoerder. Waarom de politie zich zorgen maakt over de veiligheid van de man is niet duidelijk.

Er waren veel hulpdiensten in de straat aanwezig. Meerdere politiewagens, een ambulance, een arrestatieteam en een brandweerwagen stonden paraat. Ook waren er speciale mensen van het politie-onderhandelingsteam met de man in gesprek. Uiteindelijk gaf de man zichzelf over.

