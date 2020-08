'Verwarde man dreigde de boel op te blazen', zeggen buren in Macharen

De bewoners van de Caspar Boshartstraat in Macharen staan nog na te trillen. De politie moest er donderdagochtend aan de pas komen om hun verwarde buurman uit zijn huis te krijgen. Rond acht uur 's ochtends hoorden buren de man al schreeuwen. "Hij zei dat iedereen moest oprotten en dat hij de hele boel ging opblazen."

Volgens een andere buurvrouw is de man rond de dertig en woont hij alleen in het rijtjeshuis. Ze vertelt dat de man al heel lang voor problemen zorgt en drugsverslaafd is. "Hij heeft me zelf verteld dat hij veel drugs gebruikt. Dat kon je ook wel merken, want hij is vaak van het padje."