Steven Kruijswijk zegt af voor de Tour, kenners reageren: 'Waardeloos voor hem'

Het had zo mooi kunnen worden. Steven Kruijswijk werd vorig jaar derde in de Tour de France. De renner uit Nuenen was voor de komende editie een outsider. Een breukje in zijn schouder na een valpartij gooit roet in het eten. Geen Tour dit jaar voor Kruijswijk. Heel vervelend zeggen de kenners.

Johan van der Velde, oud-renner uit Rijsbergen:

“Heel jammer natuurlijk dat Kruijswijk niet meedoet. Jumbo-Visma wil Primož Roglic uitspelen en ze hebben Tom Dumoulin achter de hand. Een goede knecht erbij is niet verkeerd, want dat zou zijn rol zijn. Zelf zal hij stiekem gehoopt hebben op een podiumplek. Dat zou ook wel kunnen, maar winnen zat er voor hem niet in. De Giro en de Vuelta komen ook nog, hij moet kijken wat hij daaruit kan halen. Het is niet anders.”

Gio Lippens, wielercommentator NOS:

“Waardeloos voor hem, hij had echt naar de Tour toegeleefd. In de Dauphiné was hij prima in vorm. Kruijswijk is een type diesel en had in de laatste week van de Tour heel belangrijk kunnen zijn voor Roglic of Dumoulin. Ik kan me voorstellen dat hij stiekem op een podiumplaats had gehoopt. In een tactische Tour, wat het wordt, had dat ook gekund. In de Giro later dit jaar kan hij ook hoge ogen gaan gooien.”

Denise de Groof, jeugdtrainster bij TML Dommelstreek (waar Kruijswijk ooit begon):

“Dat Steven niet meedoet aan de Tour de France is echt heel jammer. Onze jeugdrenners komen straks bij elkaar en het zal er vast over gaan. Steven komt nog weleens bij ons en hij is hun held en voorbeeld. Dat hij door zo’n knullig ongeluk uit koers is terwijl het seizoen net op gang kwam, is jammer. Ik dacht dat hij na de podiumplaats van vorig jaar dit jaar weer kans ging maken. Ik dacht echt dat dat zou lukken."

