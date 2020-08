Brabant krijgt zo'n 95 extra ic-plekken: niet zomaar even wat bedden erbij

Zo ziet een ic-kamer eruit in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal (foto: Birgit Verhoeven) vergroot

Brabantse ziekenhuizen krijgen er zo'n 95 intensivecare-plekken bij. Zo moeten ze beter bestand zijn tegen een tweede coronagolf. Maar dat is geen kwestie van een extra bedje opmaken.

Zo'n 95 bedden erbij, dat is nogal wat. Daarom helpen alle Brabantse ziekenhuizen mee. De grotere ziekenhuizen kunnen wat meer ruimte maken dan de kleine en dat gebeurt dus ook.

Ze hopen dat ze per 1 oktober 45 extra bedden hebben en op 1 januari zo'n 95. Dat opschalen duurt even, want het is geen kwestie van even een extra bedje erbij zetten. Daar hoort ook personeel bij en natuurlijk een hoop geavanceerde apparatuur. Nergens in het ziekenhuis zijn kamers zo uitgebreid als op de ic-afdeling.

Een ic-kamer heeft:

Een bed met een speciale matras om doorliggen te voorkomen,

Een beademingsapparaat,

Een monitor voor het hart, zuurstof en de bloeddruk,

Een infuuspomp en pompen voor medicatie en voeding,

Soms is er een dialyse-apparaat nodig,

Een computer met een patiënt-datamanagementsysteem, dat per minuut volgt hoe het gaat met de patiënt,

Een tillift,

Een onderzoekslamp,

Trolleys met spullen als spuiten en verband,

Per 2 ic-bedden is er ongeveer 1 verpleegkundige.

En zo ziet dat eruit:

"De afgelopen periode hebben we ook veel extra bedden gecreëerd", legt Bianka Mennema uit. Ze is bestuurslid van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal, maar zit ook in de werkgroep die de opschaling in de Brabantse Ziekenhuizen onderzocht.

"Dat hebben we gedaan op een manier die niet langdurig wenselijk is. We hebben ergens anders medewerkers en apparaten vandaan gehaald en ruimtes gebruikt die daar niet voor ingericht waren. Dat wilden we dus niet nog een keer."

"Doordat ook de reguliere zorg doorgaat, blijft het moeilijk om voldoende verpleegkundigen te regelen voor de ic-bedden."

Maar waar staan al die bedden dan? "Dat is voor ieder ziekenhuis verschillend", zegt Mennema. "In Brabant hebben we gekeken hoe het opgeschaald kan worden zonder grote verbouwingskosten te maken. Er is bijvoorbeeld een ziekenhuis met een afdeling voor 20 bedden waar er nu maar 12 staan. Die kunnen er makkelijk 8 bedden bij zetten. Andere ziekenhuizen verplaatsen een deel van hun afdeling naar een ander deel van het ziekenhuis om ruimte te maken."

De afgelopen tijd was er ook een tekort aan beademingsapparatuur. Volgens Mennema is die inmiddels besteld en wordt die nu geleverd. Ze heeft goede hoop dat het opschalen gaat lukken, "maar het blijft moeilijk om voldoende verpleegkundigen te regelen voor de ic-bedden, als we willen dat ook de reguliere zorg doorgaat. Doordat er niet voldoende opgeleide ic-verpleegkundigen zijn, is een personeelstekort." Daarom zijn de ziekenhuizen ook druk bezig met het opleiden van dat personeel.