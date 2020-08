Zandlandingen van militaire helikopters doen veel stofwolken opwaaien

Defensie oefent deze weken in het hele land zandlandingen met militaire helikopters. De indrukwekkende oefening met de Chinooks trok donderdag erg veel bekijks op de Oirschotse Heide.

Het gaat om zogenoemde 'HOT'-trainingen waarbij Chinook en Cougar-transporthelikopters oefenen met 'brown out'-landingen. Dat zijn landingen waarbij een grote zandwolk ontstaat. Een lastige taak, omdat er veel nauwkeurigheid van vliegers voor nodig is omdat het zicht beperkt wordt of zelfs bijna helemaal wegvalt.

Vliegers moeten dat soort situaties oefenen omdat ze die in woestijngebieden en zelfs in Europa tegenkomen. Dat geldt ook voor de infanteristen van de 11 Luchtmobiele Brigade die meedoen aan de oefening. Iemand met een helikopter oppikken of droppen in een stofwolk, vraagt toch even wat andere vaardigheden.