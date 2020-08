Bergingen onder flats leeggeroofd: 'Alleen de sloten vervangen kost al duizenden euro's'

Kees de Boer repareert zijn slot na de inbraak. vergroot

Verbouwereerd kijkt Kees de Boer rond in zijn berging. Woensdag werd er ingebroken en er is van alles weg. Ook veertig andere bergingen van twee appartementengebouwen aan de Nieuwe Bouwlingstraat in Oosterhout werden opengebroken.

Wachten op privacy instellingen...

“Wie doet nu zoiets?”, zeggen Kees en andere bewoners tegen elkaar. Een voor een komen ze een kijkje nemen bij hun opengebroken berging. De tientallen buren zijn behoorlijk geschrokken van de omvangrijke plundering.

Volgens Kees gingen de dieven alle deuren langs. “Ze hebben met een bahco of zo alle cilinders afgebroken”, meent hij. “Alle cilinders zijn kapot. Die vallen er zo uit en dan kun je de deur openen.”

Kees kijkt eens rond in zijn eigen berging: “Bij mij zijn veel dingen weg. Een boormachine, een elektrische fiets, de acculader, een krik en misschien nog wel meer. In totaal al gauw voor 3500 euro schade.”

"In totaal heb ik al gauw voor 3500 euro schade.”

Kees is handig en zet meteen overal nieuwe sloten in de deur. Bij hem in de gang zijn dertien bergingen opengebroken en hij heeft voor iedereen een nieuw slot gehaald. Kosten: zo’n 1000 euro.

vergroot

In totaal werden in het hele complex aan de Bouwlingstraat in Oosterhout maar liefst 41 bergingen opengebroken. Bij zeker 37 bergingen werden spullen meegenomen, waaronder dus fietsen en gereedschap.

Veel dingen verdwenen

Een buurvrouw komt kijken in haar schuurtje. “We zijn ook veel gereedschap kwijt, zoals een klopboormachine.” Haar man checkt de gereedschapskist en daaruit zijn nog veel meer dingen verdwenen.

Een buurman die langskomt, noemt de situatie afschuwelijk. “Ik snap niet dat die mensen zoiets in hun kop halen", zegt hij.

De buren twijfelen of ze hun spullen nog terugzien. De politie heeft weliswaar een 50-jarige vrouw uit Nieuwendijk en een 43-jarige man uit Hoeven aangehouden, maar het is nog duidelijk of alle gestolen spullen ook zijn gevonden. In hun bus en bij de vrouw thuis werden in ieder geval al diverse gestolen spullen uit de bergingen gevonden.