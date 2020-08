Lachgasverkoper overvallen in Tilburg: daders gaan de cel in

Archieffoto: politie. vergroot

Drie Tilburgers (19, 20 en 21) gaan een jaar, 5 maanden en 58 dagen de cel in omdat ze een lachgasverkoper hebben overvallen. Ze maakten via internet een afspraak met de verkoper in Tilburg en bedreigden hem met een wapen.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het drietal benaderde de 20-jarige lachgasverkoper via Snapchat. Ze maakten een afspraak op 17 maart dit jaar. Om half één in de nacht gingen de 19-jarige H. en 20-jarige D. naar hem toe op de Goirkekanaaldijk in Tilburg. De 21-jarige O. bleef in de auto wachten.

'Geef alles!'

H. voerde het gesprek met de verkoper. Toen die lachgasflessen uit de auto wilde pakken, trok D. een pistool. Dit bleek achteraf een BB-gun te zijn, een soort balletjespistool. "Geef mij die flessen, blijf rustig, geef je geld, geef alles wat in je zakken zit, maak je zakken leeg!", kreeg de verkoper te horen.

De twee gingen ervandoor met vijf flessen lachgas, een zakje ballonnen, de huis- en autosleutels van het slachtoffer, zijn portemonnee, wat contant geld en zijn telefoon. Het geld dat werd gestolen was de omzet van die avond.

Straffen

D. kreeg de hoogste straf gekregen, omdat hij met het wapen dreigde. De 20-jarige H. heeft een celstraf van 9 maanden opgelegd gekregen, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. O. kreeg een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 122 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Hij had het contact gelegd en de BB-gun waarmee werd gedreigd was van hem.