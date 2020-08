Gretige Michael van Gerwen kijkt terug op dartsloze periode: ‘Alles op een rijtje kunnen zetten’

Michael van Gerwen (foto: OrangePictures). vergroot

Darter Michael van Gerwen is weer klaar om de pijlen op te pakken. Door de coronacrisis heeft de dartswereld een tijdje stil gestaan. Er werd alleen een vijfdaagse Pro Tour en één televisietoernooi gespeeld tijdens de afgelopen maanden. Maar nu gaat het spektakel weer beginnen met de Premier League of Darts. “En die ga ik winnen ook.”

Normaal is een jaar van Van Gerwen volledig gevuld met darts. Een toernooi in Engeland, vervolgens even kort naar huis, om daarna weer door te vliegen naar Duitsland voor een toernooi en vervolgens terug te gaan naar Engeland. Dat is zo’n beetje normaal voor ‘Mighty Mike’. Maar door het coronavirus is alles anders geworden.

Waar Van Gerwen normaal minimaal zes tot zeven toernooien per maand gooit, speelde hij een maand geleden voor het laatst op een toernooi. Op de World Matchplay werd hij al vroeg uitgeschakeld. “Daar zakte ik door de ondergrens”, aldus een kritische Van Gerwen.

'Je kunt jezelf altijd weer herpakken'

“Ik heb na dat toernooi opnieuw even tijd voor mezelf genomen. Ben op vakantie gegaan en heb alles even op een rijtje kunnen zetten. Misschien had ik er wel net iets te weinig voor gedaan. Maar zoals altijd blijf ik niet stilstaan bij een verliespartij en kijk ik meteen vooruit. Het mooie aan de sport blijft: je kunt jezelf altijd weer herpakken. Alleen duurde het nu door corona wat langer dan dat ik gewend ben.”

Nu krijgt Van Gerwen zijn kans. Vanaf dinsdag begint de Premier League of Darts weer. De beste negen darters van de wereld nemen het elke week tegen elkaar op in competitieverband. Normaal spelen ze zestien weken lang op donderdagavond in verschillende Engelse, Duitse en Nederlandse steden. Tot aan week zes verliep het zo, maar door corona wordt het toernooi op een andere manier afgemaakt.

“We spelen nu de komende weken in twee blokken van vijf dagen de resterende wedstrijden”, zegt Van Gerwen. Dat gaat gebeuren zonder publiek en dat is volgens de beste darter ter wereld zonde, maar wel logisch.

'Natuurlijk wil ik het liefste de mensen entertainen'

“Natuurlijk wil ik het liefste de mensen entertainen”, zegt Van Gerwen. “Het is zonder publiek minder leuk, absoluut. Maar we moeten er mee dealen. Ik kan Mark Rutte gaan bellen, maar die gaat zomaar niet naar mij luisteren", aldus Van Gerwen lachend. "Maar even serieus. Zeker nu je ook weer ziet dat de besmettingen op verschillende plekken oplopen, is er denk ik geen andere keuze.”

Publiek of niet: er zal gepresteerd moeten worden. De darter uit Vlijmen staat nu nog op de tweede plek in de reguliere competitie. “Maar ik word eerste, net als de voorgaande jaren”, zegt Van Gerwen overtuigend. “Ik heb veel getraind de afgelopen tijd. En dat gaat ook gewoon heel goed. Ik ben er weer klaar voor om iedereen te laten zien wat ik kan.” Hij won de Premier League al zes keer. Van Gerwen hoopt nu een zevende titel toe te voegen aan zijn indrukwekkende palmares. “En die gaat er komen ook”, aldus ‘Mighty Mike’.

