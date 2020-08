Politie vindt drugslab in schuurtje bij huis in Veldhoven

Er werden waarschijnlijk synthetische drugs gemaakt (archieffoto). vergroot

De politie heeft maandag een drugslab gevonden in een schuurtje in Veldhoven. De politie kwam het lab per toeval tegen omdat de bewoner uit huis werd gezet en agenten daarbij moest helpen.

Rebecca Seunis Geschreven door

In het schuurtje stonden onder meer een tabletteermachine en jerrycans met resten van chemicaliën. In de schuur werden waarschijnlijk synthetische drugs geproduceerd.

Wachten op privacy instellingen...

De schuur wordt leeggehaald en de politie verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden, maar het onderzoek loopt nog, aldus een woordvoerder van de politie.