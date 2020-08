Vrachtwagen vol drugsafval gevonden net buiten Bergen op Zoom

Net buiten Bergen op Zoom is donderdagavond een vrachtwagentje aangetroffen vol met vaten. Vermoedelijk gaat het om een dumping van amfetamine-afval.

De kleine vrachtwagen staat geparkeerd aan de Groot Molenbeek, in het buitengebied ten zuidoosten van Bergen op Zoom. Op foto's is te zien dat de brandweer bij de wagen staat. In de laadruimte staan talloze vaten.