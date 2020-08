Nando (25) heeft hoofdrol in nieuwe Kameleon-film te pakken: 'Eindelijk beroemd!'

Nando speelt de hoofdrol in de bioscoopfilm. (foto: Nando Liebregts). vergroot

Acteur Nando Liebregts uit Boxtel maakt met zijn hoofdrol in De Kameleon aan de Ketting zijn speelfilmdebuut. De acteur met het syndroom van Down is volgend jaar in de bioscoop te bewonderen. Dat is een droom die uitkomt, want beroemd worden is zijn ultieme doel.

Rebecca Seunis Geschreven door

"Ik vind het heel gaaf. Ik dacht: eindelijk word ik bekend als acteur", vertelt hij aan Omroep Brabant.

Moord op boerderijdieren

In de film speelt hij iemand die op een zorgboerderij werkt en beschuldigd wordt van moord op de boerderijdieren. "Maar of ik dat ook gedaan heb, hou ik liever achter. Ik heb liever dat mensen komen kijken."

Op de set van de film voelt hij zich helemaal thuis. "Het voelt alsof ik er echt bij hoor. Ik denk dat ik dicht bij mezelf blijf en laat zien wat ik kan."

Een hoofdrol in een bioscoopfilm lijkt misschien het allerbeste wat er is voor een acteur, maar voor Nando is dit pas het begin. "Mijn allergrootste droom is meespelen in Goede Tijden, Slechte Tijden." Vooral omdat het hem leuk lijkt, maar ook omdat hij dan nóg bekender wordt.

Mei 2021

Kameleon aan de Ketting is de derde Kameleon-film over de avonturen van Hielke en Sietse Klinkhamer in hun enorme lelijke, maar extreem snelle Kameleonboot. Volgend jaar mei draait de film in de bioscoop.

