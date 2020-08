Besloten crisisvergadering Waalre eindigt ver na middernacht met een ultrakorte verklaring

vergroot

Wie hoopte donderdag meer te horen over de bestuurscrisis in Waalre kwam bedrogen uit. Het was een uur 's nachts toen voorzitter van de vertrouwenscommissie Jo Claessen na de besloten vergadering van de Waalrese gemeenteraad naar buiten kwam met een korte verklaring voor de verzamelde pers: er was 'de nodige informatie' gedeeld en maandag zal deze info openbaar worden gemaakt tijdens een vergadering die voor iedereen, ook online, te volgen zal zijn.

Op vervolgvragen reageerde Claessen met een aanhoudend: 'Daar wil ik het bij laten'. Ook de raadsleden hielden de kaken stijf op elkaar en zochten in het holst van de nacht en in stilte hun fiets of auto op om naar huis te gaan.

Die bestuurscrisis ontstond feitelijk toen in juli de wethouders het vertrouwen opzegden in burgemeester Jan Brenninkmeijer, maar daar niets van meldden aan de raad. "Dat hoort niet", zei D66-raadslid Kees de Zeeuw donderdagavond, voorafgaand aan de besloten vergadering. "De raad is het belangrijkste bestuursorgaan in een gemeente en hoort het meteen te horen als er binnen het college problemen zijn."

Waarom duurde het zo lang?

Dit gebeurde in Waalre pas een maand later, toen een geschorste ambtenaar tijdens een kort geding iets losliet over de bestuurscrisis. Omdat een plaatselijke journalist bij die behandeling aanwezig was, besloot het college nog diezelfde dag de raad in te lichten.

"Wij willen weten waarom het zo lang heeft geduurd voordat wij er iets van hoorden", vat De Zeeuw het algemene sentiment samen. "Maar we willen ook horen waarom de wethouders in juli het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd."

Debat

Of de raad donderdag tevreden was met de gegeven uitleg zal dus maandag pas blijken. Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering is er eerst een debat over deze kwestie.