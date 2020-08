Werken op een vakantiepark: 'Het voelt een beetje als vakantie'

Drukte in vakantiepark de Kempervennen. vergroot

De vakantieparken waren dit jaar misschien nog wel meer in trek dan normaal. Door het coronavirus zagen veel mensen hun vakantie naar het buitenland in rook opgaan. Een verblijf in Nederland was dan ook snel geboekt. Hoe is het om op zo'n vakantiepark te werken? Vier medewerkers aan het woord.

Jan Henselmans werkt al 15 jaar in de groenvoorziening. vergroot

Jan Henselmans werkt al ruim vijftien jaar in de groenvoorziening op vakantiepark De Kempervennen in Westerhoven. Op zich een klein wonder. "Ik wilde altijd al tuinman worden, maar bleek op jonge leeftijd allergisch voor allerlei bomen en struiken. Dus het werd een opleiding in de ICT", vertelt Jan. Jaren later verdwijnt zijn allergie als sneeuw voor de zon en doet hij een avondopleiding tot hovenier. "Gelukkig is het dus allemaal nog goed gekomen."

Met nog dertien collega's is Jan verantwoordelijk voor het (groen)onderhoud van het hele park, ruim 150 hectare. Daarnaast zorgen ze ook voor de dieren. "En niet alleen voor de leuke dieren, maar ook voor de dieren die je liever niet hebt, zoals wespen, muizen en een incidentele kakkerlak."

Werken als iedereen om hem heen vakantie viert, deert Jan niet. "Het heeft wel iets. Iedereen is vrolijk en daardoor heeft het iets gezelligs. Soms heb je bijna het idee dat je zelf ook op vakantie bent."

Sylvia maakt dagelijks zo'n 25 bedden op. vergroot

Toen ze vijf jaar geleden begon met haar baan in de housekeeping ("Gewoon poetsen hoor, zo noemen we dat hier.") had ze nooit gedacht dat het haar zo goed zou bevallen. Sylvia Grijseels vindt het heerlijk. "Het is een moment van rust. Lekker alleen in je huisje, alles op je eigen manier indelen en als je wilt een lekker muziekje opzetten. Ik ben altijd blij als alles weer lekker schoon is."

Aanpoten is het wel. Auto's zijn niet toegestaan op het vakantiepark, dus verplaatsen Sylvia en haar collega's zich per fiets. Een hippe fiets wel, met een speciale kar erachter voor alle schoonmaakspullen. Minimaal twee keer per week worden er in totaal 750 huisjes gepoetst. Voor Sylvia betekent dat dat ze ongeveer 25 bedden per dag opmaakt. "Dat gaat makkelijker dan thuis hoor", lacht ze.

Andermans troep opruimen, zo ziet ze het niet. Het zijn echt uitzonderingen, heel vieze huisjes. Meestal gaat het om kruimels, even de badkamer soppen, echt geen erge dingen. Het is gewoon fijn als mensen hier een fijn verblijf hebben en jij daar aan kan bijdragen."

Bas is al een aantal jaar sport-instructeur op het vakantiepark. vergroot

Bas van Leuven liep stage op het park en is eigenlijk een beetje blijven hangen, zoals hij zelf zegt. Hij werkt er nu een paar jaar als adventure sports instructeur. Hij krijgt dus de actieve vakantievierders onder zijn hoede. "Geen dag is hetzelfde. Het komt met enige regelmaat voor dat we mensen uit benarde posities moeten redden." Het is dus aan Bas om te zorgen dat de deelnemers voldoende moed verzamelen om weer door te gaan, of om ze te redden.

En dat komt vaker voor dan je denkt. "Wel een paar keer per week", zegt Bas. Dan klimt hij zelf naar boven om op die manier bange deelnemers verder te helpen of daadwerkelijk uit de klimroute te bevrijden. Daarom is het altijd fijn om te zien dat het overgrote deel van de deelnemers zonder tranen of kleerscheuren de finish haalt.

Bas is zo verknocht aan zijn werk dat hij als hij zelf op vakantie is ook meteen intekent voor dit soort activiteiten. "Heerlijk toch, om mensen een mooie dag te bezorgen en hun vakantie nog leuker te maken." Zelf leert hij er ook nog van. "Vooral de talen. Dat is toch mooi meegenomen."

Chrissy zorgt dat de waterkwaliteit in de Aqua Mundo op orde is. vergroot

Het is er bloedheet, maar dat weerhoudt Chrissy van Beers er niet van om elke dag opnieuw naar haar werk af te reizen. Ze is lifeguard in de Aqua Mundo, het tropisch zwemparadijs. "Zorgen dat mensen niet verdrinken en natuurlijk dat de waterkwaliteit op orde is", zegt Chrissy. Die kwaliteit wordt drie keer per dag handmatig gemeten. "Een beetje kennis van scheikunde is geen overbodige luxe, maar daar krijgen we gelukkig een interne opleiding voor."

Het levert wel gekke gezichten op als ze met haar flesjes en meetapparatuur naast het zwembad staat. "Vaak zeg ik dan dat ik even kijk of ze in het water hebben geplast", lacht Chrissy. "Daar gaan mensen wel een beetje ongemakkelijk van kijken."

Soms neemt ze zelf ook een duik. "In de avond voor we afsluiten, duiken we er wel eens met z'n allen in. Of bij een vroege schoonmaakdienst. Dan moeten we toch het water in om randjes te poetsen en het bad te stofzuigen." Dat het een bijzondere baan is, ziet ze wel. "Het is dan wel warm, maar kijk dan! Dit is toch heel veel leuker dan vakken vullen in de supermarkt?"

