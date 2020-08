Vermiste Carlo van den Heuvel (30) uit Mill is terecht

Carlo van den Heuvel uit Mill is terecht. De 30-jarige man verdween op dinsdag 18 augustus toen hij met zijn rode Suzuki uit Zeeland vertrok. Zijn familie liet vrijdagochtend weten dat Carlo veilig thuis is.

Omroep Brabant sprak met Carlo's neef, Jannesjan Bergmans. Hij wilde alleen vertellen dat Carlo gezond en wel thuis is. ''Ik ben dankbaar voor alle hulp in de zoektocht naar Carlo'', zegt hij. ''Hij is nu bij zijn familie en dat is alles wat mensen hoeven te weten.''