Gratis af te halen, 150.000 perenbomen: 'Ze krijgen nu een tweede kans'

Ze lagen onaangeroerd in koelcellen door heel Nederland: 150.000 perenbomen. Normaal gesproken worden de bomen verkocht aan fruittelers, maar door de coronacrisis is dat niet gelukt en is er een overschot. Gelukkig bedacht de Brabantse Millieufederatie (BMF), een slimme oplossing: liefhebbers konden vrijdag een gratis exemplaar ophalen bij boerderij de Regte in Riel.

De oproep voor de gratis perenbomen geeft volgens Jesper Bekkers van de BMF ontzettend veel leuke reacties. “We krijgen heel veel berichtjes van mensen, ook werd er gebeld. Zo vragen geïnteresseerden zich af of ze misschien meer dan één boom mogen meenemen. Er is heel veel belangstelling voor de perenboompjes.”

En die belangstelling is maar goed ook, de niet-verkochte boompjes zouden anders vernietigd worden. “Alle perenbomen krijgen nu een tweede kans”, vertelt Bekkers. “Als we ze niet zouden weggeven worden ze in de verbrandingsoven gegooid of vernietigd in de versnipperaar.”

Het gaat om een Conference-boom, een een laagstam die zo’n drie tot drieënhalve meter hoog wordt. “Dit boompje doet het prima bij mensen in de tuin, maar bijvoorbeeld ook op het schoolplein. En het is natuurlijk mooier om extra groen in de tuin te hebben, het is frisser én koeler”, stelt Bekkers.

Uit de vijver vissen

Belangstellenden moeten bij aankomst op de boerderij nog wel wat moeite doen om een boompje te bemachtigen. “De perenbomen liggen nu in een vijver zodat de wortels nat blijven. De mensen moeten de boom dus eerst eruit vissen. Thuis aangekomen kan de boom geplant worden."

Die boom uit het water halen ervaren de meeste mensen gelukkig als een uitdaging. Op het erf lopen de bezoekers met regenlaarzen, zodat ze gemakkelijk het water in kunnen. "Super leuk toch", vertelt een vrouw die net een perenboom meegenomen heeft, "een beetje graaien in het water tot je er een hebt en elkaar een beetje helpen natuurlijk", lacht ze.

De ging vrijdagochtend om negen uur van start, in de middag, rond één uur, werd de allerlaatste boom uit het water gehaald. "Het was echt ongekend," zegt Bekkers verbaasd. "We hadden nooit verwacht dat we zoveel bomen konden weggeven. In totaal lagen er vierduizend bomen in de vijver en die zijn nu allemaal weg."

'Ik had al een gat gegraven in mijn tuin'

Toch komen er ook na één uur nog steeds mensen het erf op die een fruitboom willen ophalen. Die draaien weer teleurgesteld om als ze horen dat de bomen op zijn. Een vrouw baalt enorm. "Ik ben helemaal vanuit Bladel hierheen gereden en ik heb zelfs nog in de file gestaan", zucht ze. Een andere vrouw kan er wel om lachen. "Ik had al een gat gegraven in mijn tuin, maar ik ga nu zonder boom terug."

Het overschot aan perenbomen werd niet alleen in Riel weggegeven, zo was er in Brabant ook een mogelijkheid om een boompje in Breda op te halen bij hoeve Overa. Daar lagen ook zo’n vierduizend boompjes klaar die een tweede kans kregen.