Drie gewonden bij ernstig ongeluk in Vlierden, bestuurder geboeid afgevoerd op brancard

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision vergroot

Bij een ernstig ongeluk op de Biesdeel in Vlierden zijn vrijdagochtend rond halftien een man en twee vrouwen gewond geraakt. Zij zaten in een auto die tegen een boom belandde. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed, zo laat de politie weten. Het gaat om verdovende middelen, zo licht een woordvoerder toe.

Sandra Kagie Geschreven door

De politie is met hem mee naar het ziekenhuis. Ook de andere twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter ingezet.

Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet duidelijk. "Maar we hebben het bewust over een ernstig ongeluk", zegt een woordvoerder. De Biesdeel is rond elf uur nog afgesloten voor onderzoek. Dit kan volgens de politie nog enige tijd duren.

De bestuurder met handboeien op de brancard (foto: Walter van Bussel / SQ Vision). vergroot

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision vergroot