Tilburger wordt twee keer mishandeld door drugsdealer

Steekpartij aan het Korvelplein in Tilburg. (Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

Een man uit Tilburg is in korte tijd twee keer mishandeld. Donderdagavond werd hij na een ruzie met een drugsdealer gestoken in zijn huis aan het Korvelplein. Vrijdagochtend kwam dezelfde dealer terug om hem ervan langs te geven met een ijzeren staaf.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De politie kreeg donderdagavond rond halfelf een melding binnen van een man die thuis neergestoken zou zijn. Toen de politie en ambulance bij het huis aankwamen, was de dader al gevlucht. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en mocht na een korte behandeling weer naar huis.

IJzeren staaf

De politie begon een onderzoek om de dader te vinden. Dat onderzoek was nog maar kort van start toen vrijdagochtend de man opnieuw naar de politie belde. De dealer was weer langs geweest en zou hem met een ijzeren staaf hebben mishandeld.

Het slachtoffer heeft opnieuw aangifte gedaan, maar de dader is vooralsnog onbekend.