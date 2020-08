Vrouw (70) krijgt kopstoot, buurtgenoot als verdachte aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 70-jarige vrouw uit Bergen op Zoom is donderdagavond door een buurtgenoot mishandeld. Ze kreeg een kopstoot. De politie hield snel na de mishandeling in de Ganzerikstraat in Bergen op Zoom een verdachte aan. Het gaat om een man die in die straat woont.

Sandra Kagie Geschreven door

Hoe oud de verdachte is, maakt de politie uit privacyoverwegingen niet bekend. Maar het gaat niet om een oudere man, zo geeft een politiewoordvoerder aan.

Volgens de politie spelen er vermoedelijk al langer conflicten tussen de twee. Het slachtoffer geeft aan al vaker meldingen te hebben gedaan van overlast. Wat er precies speelt, wordt door de politie onderzocht. Donderdagavond liep de situatie uit de hand en mondde de ruzie uit in de mishandeling.

Lichtgewond

De oudere vrouw liep licht letsel op. Dit als gevolg van de kopstoot en een duw die de verdachte haar gaf. De aangehouden man zit vast en wordt later vrijdag gehoord.