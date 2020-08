Bart maakte documentaire over zijn zieke familieleden en 'de onzin die anti-vaxxers verspreiden'

Bart en Ad tijdens de opnames van 'Polio is Real' (Foto: Bart Melief). vergroot

Het moet klaar zijn met al die onzin die tegenstanders van vaccinaties verspreiden. Dat vindt Bart Melief uit Tilburg. Hij maakte afgelopen jaar de documentaire ‘Polio is Real’, waarin uitleg wordt gegeven over onder meer de besmettelijke ziekte polio en de effectiviteit van vaccineren. Bart volgt in de documentaire zijn moeder en oom, die beiden besmet zijn geraakt met het poliovirus en sindsdien moeten leven met de heftige gevolgen ervan. De documentaire is zondag voor het eerst te zien bij Omroep Brabant.

In 1956 raakten Ans en Ad, de moeder en oom van Bart, als kind besmet met het poliovirus. Een vaccin tegen de ziekte was er toen nog niet, die kwam pas een jaar later naar Nederland. Als gevolg van de ziekte zit Ans in een rolstoel en heeft Ad al dertig jaar kunstmatige hulp bij het ademen.

“Er overleden tijdens die epidemie heel veel kinderen aan het virus. Het vaccin heeft het aantal besmettingen uiteindelijk teruggedrongen. Van 300.000 naar 50 besmettingen per jaar. Maar de zogenoemde anti-vaxxers beweren dat het vaccin niet werkt”, zegt Bart.

De anti-vaxxers

Anti-vaxxers zijn mensen die er onder meer vanuit gaan dat vaccineren niet werkt of dat het heftige bijwerkingen heeft, die erger zijn dat het virus waartegen wordt gevaccineerd. “Ik zie vaak op tv uitspraken van dit soort mensen waar ik echt boos van word. Bijvoorbeeld dat er een link is tussen inenten en autisme, wat compleet verzonnen is. Dan denk ik: hoe kun je nou zo kortzichtig zijn om je kinderen niet te laten inenten? Terwijl mijn eigen familie er zo veel last heeft gehad.”

Aanleiding documentaire

Dat was aanleiding voor Bart om deze documentaire te maken. Met ‘Polio is Real’ wil de documentairemaker vooral jonge ouders informeren, die door anti-vaxxers aan het twijfelen worden gebracht. Vier experts komen aan het woord die uitleg geven over het poliovirus, de effectiviteit van het vaccin en de strijd tegen de anti-vaxxers. Daarnaast moeten de persoonlijke verhalen van Ans en Ad jonge ouders laten zien wat de gevolgen zijn van niet -vaccineren.

Persoonlijk verhaal

Voor Bart was het bijzonder om deze documentaire zo met zijn moeder en oom te maken. “Ik wist natuurlijk al wel het een en ander over de ziekte. Maar het was wel heftig om alles zo op een rijtje te zetten. Mijn oom is zo iemand die altijd zegt ‘ah joh, zo erg is het niet’. Maar toen hij opnoemde wat hij allemaal had meegemaakt, schrok hij zelf ook wel. Bij mij kwam het pas echt binnen toen ik naderhand met het videomateriaal aan de slag ging. Wat hebben die mensen een klap gehad.”

Coronavirus

Bart begon vorig jaar augustus aan de documentaire over het poliovirus en vaccineren, nog niet wetende dat dit dankzij het coronavirus wel heel actueel zou worden. “Toen ik net begon, werd nog gezegd dat ik wel moest uitleggen wat een virus is en hoe een epidemie werkt. Dat hoef ik nu natuurlijk aan niemand meer uit te leggen. Dus dat is er weer uitgehaald.”

“Ik was wel bang dat door het coronavirus de discussie over vaccineren weer zou oplaaien. Hopelijk kan deze documentaire daar een goede bijdrage aan leveren”, zegt Bart.