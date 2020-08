Helft van Brabantse bedrijven laat 's nachts onnodig het licht aan

"Onnodig en hartstikke zonde om het licht te laten branden." vergroot

Het kost onnodig geld, stroom én het is slecht voor mens en natuur. Dat zegt de Brabantse Milieu Federatie na een steekproef waaruit blijkt dat de helft van de bedrijven en instellingen in onze provincie 's avonds en 's nachts het licht aan laten, terwijl er niemand aan het werk is. "Onnodig en hartstikke zonde", zegt adjunct-directeur Misha Mouwen van de Brabantse Milieu Federatie.

Volgens de milieuorganisatie kan het ook anders. "Bedrijven kunnen kosten besparen door sensors aan te brengen waardoor verlichting automatisch dooft en aanspringt bij onraad", vertelt Mouwen.

"Daarbij heeft licht met bewegingssensoren een afschrikwekkende werking op inbrekers. Een onverlicht gebouw, waar bij onraad het licht plotseling aanspringt door een bewegingsdetector, trekt meer de aandacht dan een gebouw waar continu de verlichting aan staat. "

Ook in Breda laten nog veel bedrijven 's nachts het licht aan.

Wachten op privacy instellingen...

Het is de Brabantse Milieu Federatie niet alleen te doen om de energiebesparing, maar ook om mens en natuur. "Lichthinder verstoort ons evenwicht. In een lichte omgeving slaap je minder goed, ook omdat niet meer helemaal duidelijk is hoe laat dat het is. Datzelfde geldt ook voor nachtdieren. Die raken hierdoor ook uit hun evenwicht. En dat zie je ook in het aantal soorten dat nog voorkomt in Brabant", zegt Mouwen.

Nacht van de Nacht

De Brabantse Milieufederatie gaat samen met branche-organisatie MKB Nederland tips geven aan bedrijven hoe ze hun verlichting in de nachtelijke uren beter kunnen regelen. "Het levert veel winst op en voorkomt dat we nog meer windmolens en zonneparken moeten bouwen", licht Mouwen toe.

Op 24 oktober is 'de Nacht van de Nacht', waarbij er ook landelijk wordt stilgestaan bij de gevolgen van lichtvervuiling.