Half kroket, half bamihap: Wim bedacht de Winky en verovert daarmee de regio

Wachten op privacy instellingen... 'Van Winky wordt je een binkie', aldus bedenker Wim Wink. Volgende Vorige vergroot 1/2 De nieuwe snack werd in Sint Willebrord bedacht door Wim.

Het is geen kroket en het is geen bamihap. Nee, het is een combinatie van beiden, met de slierten en kruiden van bami en de knapperige buitenkant van paneermeel. De nieuwe snack is bedacht door Wim Wink uit Sint Willebrord.

Malini Witlox Geschreven door

In het dorp staan ze bij zijn cafetaria in de rij om de Winky, zoals de nieuwe vinding heet, te proeven. Wim kwam op het idee toen hij onder de douche stond. “We zijn altijd aan het experimenteren met snacks. De kroketten maakten we vroeger zelf, maar dat doen nu een extern bedrijf, dat ook bami maakt. Ik vroeg ze of ze die twee konden combineren.”

Dat wordt niets, zei de leverancier, maar eigenwijs zei Wim: 'Gewoon doen'. “We hebben de monsters door vijftien mensen laten keuren. De reacties op de smaakbeleving waren goed. Toen heb ik hem in de verkoop gedaan. Bij een nieuwe snack daalt de verkoop na veertien dagen vaak iets, maar hierbij werd het niet minder. Toen heb ik ook andere cafetaria's gebeld en nu verkopen ze de Winky op meerdere plekken."

'Van Winky word je een binkie'

Er wordt veel over de nieuwe snack gesproken.”Van Winky word je een binkie”, lacht de naamgever. “Het is ook de bedoeling dat ze erover blijven praten. Dat de Winky blijft doorleven als ik er ooit niet meer ben.”

Als het aan Wim ligt is de snack straks in heel Brabant te koop. “Vanaf september gaan we er vaart achter zetten. Je zult ze overal zien liggen. Maar niet in iedere cafetaria, we pakken er één per dorp. Het moet wel exclusief blijven.”