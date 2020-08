Wachten op privacy instellingen... Het ongeval op de Oude Domptweg (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision). Het ongeval op de Oude Domptweg (foto: Pim Verkoelen - SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Motorrijder overleden bij ongeval in Elsendorp

Een motorrijder is vrijdagmiddag overleden na een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde rond halfzes op de Oude Domptweg in Elsendorp. De automobilist is ongedeerd.

Door het ongeluk werd de motorrijder uit Megen een aantal meters weggeslingerd. De traumahelikopter, brandweer en politie kwamen ter plaatse. Pogingen de motorrijder te reanimeren waren vergeefs.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

