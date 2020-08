Willem II en PSV spelen gelijk tijdens oefenduel in Tilburg, deze zeven zaken vielen op

Derrick Köhn laat enkele PSV'ers achter zich (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II en PSV oefenden vrijdagavond in het Koning Willem II Stadion in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Tilburg stapten de twee ploegen met een 1-1 gelijkspel van het veld door doelpunten van Vangelis Pavlidis en Donyell Malen. Maar wat viel er op? Clubwatchers Fabian Eijkhout en Job Willemse zetten het op een rijtje.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Mislukt experiment

Trainer Adrie Koster probeerde iets nieuws uit in het centrum van de defensie. Naast Sebastian Holmén stond Miquel Nelom. Een succes was het niet. De tweevoudig Nederlands international, normaal actief als linksback, oogde zeer kwetsbaar en zat er een paar keer naast. Na 37 minuten werd hij naar de kant gehaald en nam Jordens Peters - die geschorst is tijdens de eerste competitiewedstrijd - zijn plek in.

Verademing op het middenveld

In tegenstelling tot vorig seizoen spelen middenvelders Pablo Rosario en Jorrit Hendrix met het gezicht naar voren. Geen tot weinig balletjes terug, maar gericht naar voren. En dat komt het spel van PSV ten goede. De eerste goal van PSV tegen Willem II kwam voort uit een voorwaartse pass van Hendrix. De automatismen moeten er logischerwijs nog ingeslepen worden, maar de intenties van Roger Schmidt met het middenveld van PSV worden steeds duidelijker.

Luxeprobleem voor Koster

Koster is niet de man die snel en veel wisselt, zeker niet qua systeem. Tegen PSV deed hij dat wel. Dat kan hij doen door de komst van Kwasi Wriedt. De spits maakt een hele goede indruk in zijn eerste weken in Tilburg. Vangelis Pavlidis heeft zich vorig jaar al bewezen, waardoor het logisch is dat Koster zoekt naar een mogelijkheid om ze allebei te laten spelen.

PSV heeft echt nog een linksback nodig

Het valt Mauro Junior absoluut niet aan te rekenen, maar ook nu nog is de linksbackpositie bij PSV een probleem. De van origine middenvelder doet zichtbaar zijn best op een voor hem nog altijd onbekende positie. Mauro doet het bij vlagen aardig, kan aanvallend zijn steentje bijdragen, maar is vooral defensief kwetsbaar. De transferperiode loopt al een tijdje, maar de selectie van de Eindhovenaren kent nog altijd geen echte linksback.

Gretigheid is er ook in oefenduel

Pol Llonch kreeg na een half uur spelen een gele kaart. Hij reageerde furieus op scheidsrechter Dennis Higler. Met zijn uitbarsting zette hij de hele ploeg op scherp. Tegelijkertijd zegt het iets over de gretigheid bij de middenvelder, die ook in een oefenwedstrijd alles geeft en de ploeg op sleeptouw neemt. Die gretigheid was vorig seizoen een kracht en zie je ook bij spelers als Holmen en Ché Nunnely. Het is een basis waar Willem II op terug kan vallen als het voetballend minder gaat.

Reactie op geliefde spelletje Schmidt

Tegen Willem II werden de contouren en de bedoelingen van ‘het nieuwe PSV’ opnieuw wat duidelijker. De ploeg van Roger Schmidt ondergaat nog altijd een transformatie qua speelstijl. In Tilburg bleek dat PSV bij vlagen de bal goed snel rond kon laten gaan. Vooral wanneer de bal werd veroverd op de eigen speelhelft, richtten de Eindhovenaren zich pijlsnel op de voorste vier aanvallers om zo snel en scherp tot kansen te komen. De bedoeling van Schmidt zal voor de komende weken nog zijn dat zijn ploeg dit ook vanuit ‘stilstand’ kan bewerkstelligen.

Sfeer

Het is een oefenduel, dus is het qua sfeer sowieso niet te vergelijken met een competitiewedstrijd. Maar de beperkingen die er zijn in verband met corona drukken wel een stempel op de wedstrijd. Waar het Koning Willem II Stadion vorig seizoen met regelmaat kolkte, mochten de 3442 aanwezigen nu alleen klappen. Niet zingen bijvoorbeeld. En niet als twaalfde man de ploeg naar voren schreeuwen. Aan de andere kant; er is publiek bij en dat is in ieder geval fijn.