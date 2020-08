Nu al streep door carnaval in Geertruidenberg: 'Besluit met pijn in het hart'

C.V. De Pottebroakers - Geertruidenberg vergroot

Er gaat een streep door carnaval in Geertruidenberg. Alle activiteiten worden vanwege het coronavirus geannuleerd, meldt de carnavalsstichting. Het gaat om de optocht, het jeugdcarnaval en diverse feesten. In Raamsdonk en Raamdonksveer wordt waarschijnlijk wel feest gevierd.

"Het is niet mogelijk een leuk feestje te organiseren, terwijl je anderhalve meter afstand moet houden. Als mensen drie wijntjes op hebben, gaan ze toch samen dansen", zegt Kees van Oosterhout, voorzitter van de Carnavals Stichting Geertruidenberg.

Voorbereidingen

"We hebben dit besluit met pijn in het hart genomen. Maar uiteindelijk moet je een knoop doorhakken. Het eerste bal stond voor 11 november gepland. Bouwclubs vroegen wat ze moesten doen. De voorbereidingen voor de optocht moeten nu al beginnen en we denken niet dat er met carnaval al een vaccin is. Als dat er al is, zal eerst de hoogste bieder komen en dan pas de massa", verwacht Van Oosterhout.

Drank

Strenge regels opstellen is geen optie. "Als er gedronken wordt, gaan die handjes omhoog en op elkaars schouder. Je mag bij een activiteit bovendien alleen op een stoel zitten en ook niet zingen, dat is geen carnaval. We slaan helaas een jaartje over."

Ook in andere Brabantse dorpen en steden overwegen de carnavalsstichtingen om het feest af te blazen. Geertruidenberg is echter het eerste dorp, waar een definitief besluit is genomen. "Den Haag maakt het beleid, wij niet."

Andere dorpen

De gemeente Geertruidenberg heeft drie kernen, maar het besluit geldt niet voor de kernen Raamsdonksveer en Raamsdonk.

"Raamsdonk gaat wel kijken naar de passende oplossing om de carnaval door te kunnen laten gaan", zegt de lokale carnavalsvereniging. "Ten koste van alles willen we die optocht door laten gaan. We zoeken naar mogelijkheden en hebben hierover overleg met de gemeente", zegt Patrick Marcelissen, voorzitter van de Stichting Raamsdonkse Karnaval.

In Raamsdonksveer maken ze ook plannen voor een leuke carnaval, met onder meer een bal en een optocht. "We hebben al gebrainstormd met alle verenigingen hoe we de optocht toch vorm kunnen geven. Daar zijn verschillende ideeën uitgekomen, daar zijn we mee bezig", zegt Louise Snijders, voorzitter van de Carnavals Organisatie Raamsdonksveer.

