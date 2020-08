Vissers neergestoken bij Beekse Bergen in Hilvarenbeek, werden overrompeld in hun slaap

Langs het kanaal vlakbij safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn vrijdagnacht twee vissers uit Haaren geslagen en neergestoken met een kapotte fles. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder hebben de twee 'flinke steekwonden'. Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances en een traumaheli opgeroepen.

Visser in het water geduwd

Eerder op de dag werd een visser aan de Kanaaldijk Zuid in Dongen in het water geduwd. Dit gebeurde rond kwart voor zes. Een man met een zwarte hoodie ging er vervolgens met zijn elektrische fiets vandoor. Het slachtoffer moest door anderen uit het water worden geholpen. Of dit voorval te maken heeft met de steekpartij in Hilvarenbeek of hier los van staat, is niet duidelijk.