Politie schiet bij aanhouden verdachte in Eindhoven

Bij het aanhouden van een verdachte in de Fabritiuslaan in Eindhoven heeft de politie vrijdagnacht twee keer geschoten. Volgens een getuige gebeurde dit omdat de verdachte een vuurwapen bij zich zou kunnen hebben.

Toen agenten de verdachte sommeerden zijn handen te laten zien, weigerde hij dit. Er was wel te zien dat de verdachte iets in zijn hand hield.

De verdachte is aangehouden. Politie heeft nog met een hond gezocht naar een vuurwapen, maar dat is niet gevonden. De aangehouden verdachte was volgens de getuige onder invloed.